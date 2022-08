Seifenkistenrennen auf der Grafschaft : Im rasanten Flitzer durch Karweiler

Auf und neben der Strecke ist die Stimmung prächtig: Die kleinen Rennfahrer treten beim Seifenkistenrennen anlässlich des Dorffestes in Karweiler mächtig aufs Gaspedal. Foto: Martin Gausmann

Karweiler In bunten Seifenkisten geht es beim Dorffest im Grafschafter Ortsteil Karweiler zur Sache. Die Bengener Straße wird dazu im Handumdrehen zur Rennstrecke umfunktioniert. Auch das Rahmenprogramm für kleine und große Gäste kann sich sehen lassen.

Auch in diesem Jahr musste Karweiler auf seine traditionelle Kirmes verzichten. Immerhin gab es ein Dorffest als Tagesveranstaltung, der Ortsbeirat hatte „Auf den Justen“ eingeladen. Höhepunkt war das von Wolfgang Geller initiierte Seifenkistenrennen auf der Bengener Straße. Selbstgebastelte Seifenkisten kamen zwar nicht an den Start, aber alles andere, mit dem Kids sich bewegen: Bobby-Cars, Fahrrädchen, Roller und das gute alte Kettcar. Kinder und Eltern hatten einen Riesenspaß, viel Applaus gab es für alle auf der Strecke. Zeiten wurden an der Ziellinie nicht genommen, jedes Kind erhielt eine Medaille und einen Preis.