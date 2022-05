Verwaltung sucht nach Lösungen : In der Grafschaft fehlen Ausgleichsflächen für Baugebiete

Grafschaft In der Grafschaft werden Ausgleichsflächen für Baugebiete rar. Die Verwaltung würde nun gerne außerhalb des Gemeindegebiets ausgleichen. Die Grünen sprechen von „modernem Ablasshandel“.

Wenn Kommunen in die Natur eingreifen und Flächen versiegeln, beispielsweise durch den Bau von Straßen, Bau- oder Gewerbegebieten, dann haben sie für Ausgleichsflächen zu sorgen, zumeist in gleicher Größe der versiegelten Bereiche. In der Gemeinde Grafschaft steht in den kommenden Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen an, für die Kompensationsmaßnahmen geschaffen werden müssen. Unter anderem befinden sich Bauflächen von rund 40 Hektar Gesamtgröße in den entsprechenden Vorbereitungsverfahren. Dabei handelt es sich um die sogenannten „kleinen Baugebiete“, die nach einer Novelle im Baugesetzbuch ausgeguckt wurden. Es stehen aber auch größere Baugebiete in Gelsdorf und Ringen zur Umsetzung an. Von den 40 Hektar werden aktuell rund 14 Hektar nicht landwirtschaftlich genutzt. Insgesamt würden bei einer Ausweisung von Ausgleichsflächen in der Grafschaft rund 65 Hektar an landwirtschaftlich genutzter Fläche entfallen. Und darin ist das derzeit im Gespräch befindliche interkommunale Gewerbegebiet mit der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, das unter anderem Fläche für einen Neubau des Ahrweiler Werks des Autozulieferers ZF Friedrichshafen vorsieht, noch gar nicht enthalten. „Da kann man auch auf 80 Hektar kommen“, so Wirtschaftsförderer Klaus Becker.