Eltern in Esch besorgt : Offensichtlich verwirrter Mann vor Kita ruft Polizei auf den Plan

Grafschaft Ein Mann ist am Donnerstagmorgen vor einer Kita auf der Grafschaft aufgetaucht. Nachdem er von Verschwörungstheorien und Vergewaltigung sprach, rief der Leiter die Polizei. Diese sah aber von einer Festnahme ab.

Ein junger, „offensichtlich verwirrter“ Mann stand am Donnerstagmorgen in Esch auf der Grafschaft vor der Kindertagesstätte "Im Land der Märchen". Dies teilt Kita-Leiter Tim Kündgen in einem Schreiben an die Eltern mit. Zuerst nach Wasser fragend, schreibt Kündgen, habe der Mann Kolleginnen und Eltern auf Zigaretten angesprochen. Im Anschluss habe er noch über „Verschwörungstheorien, Psychotherapien und Vergewaltigung“ gesprochen. Daraufhin, so Kündgen, habe er den Mann gebeten, das Kita-Gelände zu verlassen und die Polizei verständigt. Als die Beamten eine halbe Stunde später eintrafen, sei der Mann nicht mehr in der Straße der Kita aufzufinden gewesen. Die Polizei sei im Anschluss noch durch das Dorf gefahren.