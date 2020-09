Heimatforschung an der Ahr : Infotafeln geben Auskunft über Eckendorfer Geschichte

Eckendorf Neue Infotafeln geben dank Heimatforscher Ferdinand Fuchs in Eckendorf nun Auskunft über die Historie des Grafschafter Ortsbezirks. Die Tafeln stehen am kleinen Dorfplatz neben der Kaiserlinde und wurden jetzt der Bevölkerung übergeben.

Wohl dem Ort, der Menschen in seinen Reihen hat, die sich mit der Geschichte von Dorf oder Stadt beschäftigen. In Eckendorf ist das Ferdinand Fuchs. Unter seiner Leitung sind nun drei großflächige Tafeln entstanden, die sich mit dem Ort, seiner Geschichte und der Geschichte seiner Kirche beschäftigen.

Die Tafeln stehen am kleinen Dorfplatz neben der Kaiserlinde und wurden nun der Bevölkerung übergeben. „Es waren einmal im Ortsbeirat zwei kleine Tafeln angedacht. Dann wurde die Idee im Vorfeld der 1250-Jahr-Feiern aufgegriffen und von Ferdinand Fuchs angegangen“, nutzte Eckendorfs Ortsvorsteher Johannes Jung die Einweihung, seinen Dank an alle Mitstreiter auszurichten.

Ferdinand Fuchs nahm sich viel Zeit, die rund 40 Bürger, die zur Einweihung gekommen waren, umfassend über Eckendorf und seine Geschichte zu unterrichten. Eigentlich sollte mit den Tafeln auch das Fest der 1250-Jahr-Feier verbunden sein, das wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste. „Grundlage für dieses Jubiläum ist die älteste bekannte Urkunde, in der Eckendorf erwähnt wird. Darin wird die Schenkung von Ländereien in Eccandorph, dem heutigem Eckendorf, von einem gewissen Wigbert an das Kloster Lorsch am 11. Dezember 770 dokumentiert“, erläuterte Fuchs. Nachweise menschlichen Wirkens in Eckendorf sind jedoch noch viel älter.