Junggesellen-Schützen Lantershofen Jan Sommer ist neuer Schützenkönig in Lantershofen

Jan Sommer ist 33 Jahre alt und schon lange Jungesellen-Schütze im Grafschafter Ort. Seit dem Jahr 2020 leistet er Vorstandsarbeit, wurde erst zweiter Offizier und rückte in der Nacht zum 1. Mai dann zum 1. Offizier auf. Lange Jahre war der neue König als Marine-Soldat aktiv und ist mittlerweile wieder in seinem erlernten Beruf als Garten- und Landschaftsbauer tätig. Nach kurzer Gratulation noch im Schießstand gab es auf den Schultern der Kameraden ein erstes Bad in der Menge, in der Lambertushütte erfolgte die offizielle Proklamation durch Hauptmann Clemens Queckenberg. Als äußere Zeichen der Königswürde überreichte die scheidende Majestät Nils Henscheid die Königsketten und das Zepter an den sichtlich berührten Nachfolger, der sich nun erstmal gebührend feiern ließ.