Diskussion beim Festkommers : Jungesellen-Schützen sorgen sich um Lantershofener Kirmes

Die Lantershofener Jungesellen-Schützen kritisieren mangelndes Engagement im Verein. Gute Laune herrscht hingegen beim Kirmesfestzug mit Schützenkönig Nils Henscheid (l.) und Silberjubilar Werner Braun an der Spitze. Foto: ahr-foto

Lanterhofen Während Lantershofen Kirmes feiert, schlagen die Junggesellen-Schützen Alarm, denn das Engagement im Vereinsleben lässt spürbar nach. Den traditionellen Festkommers nutzen die Verantwortlichen für einen Hilferuf und erhalten viel Zuspruch.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Weber

Es war das Jahr 1927, als man in Lantershofen Rituale zum Feiern der Kirmes einführte. So manches hat sich seitdem verändert, den Kern mit Schützenkönig und Stechschrittparaden aber hat man beibehalten. Drohen diese Traditionen nun zu sterben? Folgt man den Worten des aktuellen Vorsitzenden und Hauptmanns der Junggesellen-Schützen-Gesellschaft, Marco Böhm, so steht der Ort hinsichtlich seiner weithin bekannten Art zu feiern vor einer Wende. Die könnte sogar mit der Auflösung des gastgebenden Vereins enden. Böhms Worte zogen sich wie ein roter Faden durch den für Junggesellen und die Bürgervereinigung wohl wichtigsten Part der Kirmes, den Festkommers am Montagmorgen. Dem ging ein Festgottesdienst voran, danach trafen sich in der Männerrunde knapp 200 Gäste, Junggesellen in ihren grünen Röcken, Bürger und Ehrengäste, schwarz gekleidet und mit Zylindern auf dem Kopf.

Bürgermeister sieht Zusammenhalt in Lantershofen als Lösung des Problems

Böhms Klagen über sinkende Bereitschaft, das Vereinsleben zu begleiten, beantworten die Festredner teils mit Verständnis für die Sorgen, aber auch mit dem Hinweis, es habe immer Krisen gegeben. Der stellvertretende Ortsvorsteher Stefan Dünker forderte die Junggesellen auf, sich zu engagieren. Er appellierte an die Bürger, Rückenwind für die Kirmes zu geben und mahnte die Dorfbevölkerung, die Werte anzuerkennen. Auch der Vorsitzende der Bürgervereinigung, Erich Althammer, rief dazu auf, die Begeisterung für die Kirmes zu erhalten, das sei die Basis für den Erhalt der Traditionen. Und Markus Jüris, der für die 25-jährige Wiederkehr des Hauptmannsamtes geehrt wurde, forderte, das Glitzern in den Augen der Kinder bei der Kirmes zu erkennen und darauf aufzubauen.

Der Kreisbeigeordnete Friedhelm Münch machte klar, dass der Traditionserhalt kein Lantershofener Problem darstellt und empfahl, mit der Zeit zu gehen, um die lebendige, schöne und fröhliche Kirmes zu erhalten. „Ihr wisst gar nicht, was ihr habt“, so Münch. Der Grafschafter Bürgermeister Achim Juchem sieht den großen Zusammenhalt in Lantershofen als Lösung des Problems und betonte: „Tradition bestellt man nicht bei Amazon.“ Schließlich sei der Ort auch dank seiner Vereine gut durch die problematischen jüngsten Jahre gekommen. Und Regens Volker Malburg vom Studienhaus St. Lambert machte deutlich, dass die Lantershofener die Wichtigkeit der Traditionen erkennen müssen, um diese fortzusetzen.

Festzug lockt Gäste zum Winzerverein

Offizieller Beginn der Lambertuskirmes war das Festhochamt am Sonntag. Inoffiziell ging es schon am Abend zuvor im Winzerverein mächtig rund, und auch das Tambourcorps der Junggesellen-Schützen-Gesellschaft zog durchs Dorf, um dem neuen Schützenkönig Nils Henscheid musikalisch zu gratulieren.