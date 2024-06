Zahnärztin in der Grafschaft befürchtet Probleme Kaum Nachwuchs, zu wenig Honorar und zu viel Bürokratie

In Rheinland-Pfalz gibt es knapp über 3000 Zahnärzte in rund 2000 Praxen. Noch. Denn diese Zahl droht beträchtlich zu sinken. Rund die Hälfte der Dentalmediziner hat ein Alter erreicht, bei dem in fünf bis sechs Jahren der Übergang in die Rente ansteht. Und es kommen kaum neue Zahnärzte nach. Der Beruf scheint unattraktiv geworden zu sein, in den Chefsesseln der Praxen werden die Klagen lauter. Am Dienstag steht ein bundesweiter Protesttag an, mit dem die Zahnärzte auf die Sparpolitik aus dem Bundesgesundheitsministerium und die Missstände im Gesundheitswesen aufmerksam machen wollen. An diesem Tag bleiben die meisten Praxen geschlossen. Nicht so in Gelsdorf, hier wird es in der Zahnarztpraxis von Stephanie Cabot in der Dürener Straße eine Art „Tag der offenen Tür“ geben. Jeder ist willkommen, um sich über die aktuelle Situation der Zahnärzte zu informieren. Stephanie Cabot und ihr Team laden von 10 bis 16 Uhr ein, sie haben viel vorbereitet, um die Situation ausführlich zu beleuchten. Auch Vertreter der heimischen Politik haben sich angesagt.