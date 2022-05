Ausschuss auf der Grafschaft : Neues Konzept für Jugendarbeit vorgestellt

Grafschaft Vor fünf Jahren hat die Gemeinde Grafschaft die Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit vom heimischen Kinder- und Jugendförderverein übernommen. Der Hauptausschuss erfuhr jetzt, was seither geschehen ist .

Gerade die Einbindung der Ehrenamtlichen bei der Themenauswahl sei enorm wichtig. Denn ohne deren Einsatz könnten die Programme nicht in der gewohnten Qualität stattfinden. Aufgrund der immer weiter wachsenden Zahl der zu betreuenden Kinder steige jedoch auch der Bedarf an ehrenamtlichen Helfern. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 380 Kinder und Jugendliche vom Kinder- und Jugendbüro betreut.

Auch für 2022 sei ein umfangreiches Programm vorgesehen. Als nächstes werden am 17. Juni die Brückentage mit einer Miniwerkstatt für 30 Kinder überbrückt. In den Sommerferien sind sechs verschiedene Wochenprogramme für Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Altersgruppen geplant, insgesamt können daran 240 Kinder teilnehmen. Auch für die beiden Herbstferien-Wochen ist jeweils ein Projekt in Planung. Künftig will man sich der „Lückekinder“ zwischen zehn und 14 Jahren, die nicht mehr Kind und noch nicht Jugendliche sind, verstärkt annehmen.