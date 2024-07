Konstituierende Sitzung des Grafschafter Gemeinderates Warum ein ehemaliger Vorsitzender seine Fraktion ganz verlässt

Viel Arbeit liegt in der neuen Legislaturperiode vor dem Grafschafter Gemeinderat. Aber bevor er die angehen kann, stand zunächst die konstituierende Sitzung im Ringener Bürgerhaus an – bei der einige Weichen gestellt wurden. So gab es in ersten Kampfabstimmungen eine deutliche Botschaft und eine Veränderung an der Spitze der Grünen-Fraktion, die einen Abgeordneten veranlasste, die Fraktion gleich ganz zu verlassen. Die Veränderungen im Überblick: