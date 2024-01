Verein Kulurlant Kabarett und Jazz zum Jahresstart in Lantershofen

Das Jahr 2024 beginnt in Lantershofen mit einem kulturellen Doppelschlag. Am Freitag, 5. Januar, gibt es ab 20 Uhr auf der Bühne im Winzerverein politisches Kabarett zu erleben. Leichte Kost wird dabei nicht zu hören sein, den zu Gast ist einer der bissigsten politischen Kabarettisten des Landes, René Sydow mit seinem aktuellen Programm „In ganzen Sätzen“: Die Alten jammern, die Jungen tweeten, die Woken gendern, die Assis prollen, die Rechte spaltet, die Linke auch. Nur die Klugen sind verstummt. Damit ist jetzt Schluss! Deutschlands sprachmächtigster Kabarettist spricht nun an und aus, was in unserer Sprache und Gesellschaft verschleiert, totgeschwiegen und zerredet wird. Er seziert Herrschaftssprache und Internetgebrabbel, lässt heiße Luft aus Schaumschlägern und Wichtigtuern, entlarvt Phrasendrescher und Wortverbieter. Tickets ab 18 Euro.