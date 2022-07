Kulturlant-Saison in der Grafschaft : „Alte Bekannte“ und eine Echse kommen zu Besuch

Die Band „Alte Bekannte“, die Nachfolger der Wise Guys, gibt gleich zwei Konzerte. Foto: Kulturlant Concerts

Lanterhofen Der Verein Kulturlant stellt sein Programm 2022/23 vor. Den Schwerpunkt legten die Verantwortlichen aus der Grafschaft in der kommenden Saison auf Kabarett, vielfältige Konzerte und verschiedene Genres. Auch der Tölzer Knabenchor kommt.



Kehrt nach zwei Corona-Jahren und der Flutkatastrophe im Ahrtal wieder „normales“ Leben im Kulturbereich ein? Die Veranstalter des gemeinnützigen Vereins Kulturlant aus der Grafschaft hoffen es, spüren aber aktuell den Krieg in der Ukraine und die Inflation mitsamt drohender Energiekrise heftig, wie der Vorsitzende Udo Rehm betont: „Es werden aktuell kaum Tickets für die neue Saison verkauft, lediglich unser Abo-Programm mit sieben Kabarett-Abenden läuft gut.“

Weltbekannt: Der Tölzer Knabenchor entführt in die Alpenländische Weihnacht. Foto: Klaus Fleckenstein

Verein plant 20 Kulturveranstaltungen von Oktober an

Kulturlant spielt im Lantershofener Winzerverein und auch in der Kirche des Ortes mit Beginn der dunklen Jahreszeit. Ab 28. Oktober 2022 stehen insgesamt 20 Kulturveranstaltungen an. Sieben Mal heißt es dabei „Kabarett“, 40 Prozent der Plätze stehen dabei für Abonnenten zur Verfügung. Wegen der Fußball-WM im November und Dezember finden in diesem Jahr zwei, in 2023 die weiteren fünf Kabarett-Abende statt. Dabei macht das Bremer Duo „Podewitz“ am 28. Oktober mit seiner „autoritären Unterhaltung“ den Auftakt. Es folgt der TV-bekannte Michael Hatzius mit seiner Echse (19. November). Musikalisches Kabarett mit tiefgründigen Texten bieten Simon & Jan (21. Januar) ebenso, wie Matthias Reuter, der am 11. Februar sein Programm „Karrierefreies Wohnen“ präsentiert. Newcomerin Maladée entführt in die tatsächliche Welt des Cabaret (10. März), ehe Eva Eiselt sich in die Gedanken von Schubladen versetzt (1. April). Bei der einstigen Kanzlerinnen-Souffleusse Simone Solga wird es im Programm „Ihr mich auch“ zum Abschluss der Kabarettserie am 29. April politisch.

Den Schwerpunkt legt Kulturlant in der kommenden Saison auf Konzerte und zeigt dabei die Vielfalt der Musik und ihrer unendlichen Genres auf. Am 29. Oktober sind Chris Kramer & Beatbox’n’Blues mit Mundharmonika-Virtuose Kramer, Gitarrist Sean Athens und dem zweifachen Deutschen Beatboxmeister Kevin O’Neill zu Gast. Die drei begeisterten in Lantershofen schon einmal, als damalige Begleitung von DSDS-Sieger Thomas Godoj. Gleich zwei Konzerte geben die Nachfolger der Wise Guys, „Alte Bekannte“, am Sonntag, 20. November (15 und 20 Uhr) im Rahmen ihrer Bunte-Socken-Tour, die von Corona jäh gestoppt worden war.

Weihnachtskonzert in der Lantershofener Lambertuskirche

Irische Klänge von grünen Tälern und Hügeln bis zu Geschichten über Liebe und Rebellion präsentiert Daoirí Farrell mit seinem Trio am Freitag, 25. November. Und am Mittwoch, 7. Dezember, beginnt um 19.30 Uhr das diesjährige Kulturlant-Weihnachtskonzert in der Lantershofener Lambertuskirche. Dort wird der weltberühmte Tölzer Knabenchor Lieder der Alpenländischen Weihnacht zu Gehör bringen. Kurz vor den Feiertagen wird es dann rheinisch. Die Band „Fiasko“ präsentiert am Freitag, 16. Dezember, Rockmusik aus der Domstadt. Das Konzert war im Dezember 2021 ausgefallen und wird nun nachgeholt.

Zwischen Weihnachten und Silvester bittet Kulturlant dann noch zwei Mal zum Feiern mit Cover-Band-Musik. Am Mittwoch, 28. Dezember, gedenkt man dabei dem im Januar verstorbenen Meat Loaf, dem schwergewichtigen US-Sänger mit seinen rockigen Titeln und tiefgehenden Balladen bietet die Kasseler Band „Meet Loaf“ eine Hommage. Tags darauf, am Donnerstag, 29. Dezember, sind zum wiederholten Male „Stingchronicity“ mit der Musik von Sting und The Police zu Gast im Lantershofener Winzerverein.

Traditionelles und Schräges steht im neuen Jahr auf dem Programm

Das neue Jahr startet traditionell mit einem Jazzabend unter der Leitung von Jonas Röser. Der hat für die 18. Folge von „Jazz ohne Stress“ zum einen das Ellington-Trio & Guests mit der Musik von Duke Ellington sowie das Sasse-Lakatos-Quartett mit Pianist Martin Sasse und Saxofonist Tony Lakatos gewinnen können.

Schön, scharf und schräg präsentiert sich am Freitag, 10. Februar, das Quartett „Schöne Mannheims“ mit Anna Krämer, Susanne Back, Smaida Plastais und Stefanie Titus. Sie versprechen einen humorvollen Abend. Die alljährliche Präsentation der besten traditionellen schottischen Nachwuchsmusiker in der „Young Scots Trad Awards Winner Tour“ gibt es am Samstag, 11. März, ehe am Freitag, 31. März Ex-Paveier Frontmann Micky Brühl mit seiner Landmusik kölscher Musik ein Country-Gewand verleiht. Der Abschluss des Kulturlant-Programms 2022/23 findet dann ein weiteres Mal in der Lambertuskirche statt, dort ist am Samstag, 10. Juni, ab 19 Uhr die weltbekannte Organistin Barbara Dennerlein mit ihren „Spititual Movements“ zu Gast. Mit dabei hat Dennerlein, deren Auftritt in Lantershofen wegen der Corona-Pandemie bereits zwei Mal verlegt worden war, die weltgrößte transportable Hammond-Orgel, die eigens zum Konzert aus den Niederlanden angeliefert wird.

Das komplette Programmheft kann von der Internetseite des Vereins unter www.kulturlant.de geladen werden. Über diese Seiten können auch Tickets für alle Veranstaltungen geordert werden, solange der Vorrat reicht. Erhältlich sind Eintrittskarten aber auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler bei der Plattenkiste (Pop-up-Mall Bad Neuenahr) und den Linus Wittich Medien (Wilhelmstraße 17), in der Grafschaft bei Getränke Visang (Karweiler), Rewe (Ringen) und der Eifel-Destillerie (Lantershofen) sowie an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional.