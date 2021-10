Ausstellung im Grafschafter Rathaus : Kunstobjekte sollen Flutopfern helfen

Grafschaft Im Grafschafter Rathaus wird Kunst gezeigt, die Auktionator Julian Schmitz-Avila, bekannt aus der Fernsehsendung „Bares für Rares“, später versteigern wird.

Im Grafschafter Rathaus in Ringen ist zurzeit eine Ausstellung mit Bildern und Skulpturen von 14 Künstlern aus ganz Deutschland zu sehen. Der Grafschafter Künstler Eberhard Marx hat Kollegen aus ganz Deutschland gebeten, Objekte für diese Ausstellung zu spenden, die im November im Kurfürstlichen Schloss in Koblenz unter den Auktionshammer kommen sollen und die möglichst viel Geld für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal einbringen sollen.

Anfang November kommen die Kunststücke unter den Hammer

Es animierte den örtlichen DRK-Vorsitzenden Jürgen Peckart und den Grafschafter Bürgermeister Achim Juchem, Marx die Idee einer Hilfsaktion nahezubringen. Der fackelte nicht lange und bat Kollegen um Mithilfe und Kunstwerke. Und so spendierte der Potsdamer Rainer Sperl die Skulptur „Der Zuchterfolg des Gärtners“, eine Art menschliche Harke. Martin Schule aus dem Spreewald schickte seinen „Hund“, entstanden in Emailletechnik. Aus dem Ahrgebiet kam die freie Stickerei „Hildegunde von Ahr und Meer“ der Waldorfer Künstlerin Nadja Hormisch.

Julian Schmitz-Avila kündigt bunte Auktion an

Im Kurfürstlichen Schloss werden die 14 Werke am 6. und 7. November Teil einer Charity-Auktion mit gespendeten Raritäten zugunsten der Flutopfer an der Ahr sein, die das Pfandhaus Hermann mit dem Auktionshaus Lux und dem Auktionator Julian Schmitz-Avila, bekannt aus „Bares für Rares“, veranstaltet. So sollen auf kreative Weise Spenden für die Opfer der Flut generiert werden. Schmitz-Avila, der in Bad Breisig lebt und tatkräftig an der Ahr mit aufräumt, wohnte der Vernissage im Ringener Rathaus ebenfalls bei und nahm die 14 Bilder und Skulpturen schon einmal in Augenschein. Bürgermeister Achim Juchem dankte ihm für sein Engagement.