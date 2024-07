Traumahilfezentrum in Lantershofen Nur noch die Hälfte kommt wegen der Flut

Im Traumahilfezentrum (THZ) in Lantershofen sollen von der Flut an der Ahr betroffene Menschen Unterstützung bei psychischen Problemen bekommen. Seit Ende 2021 gibt es das Angebot im Studienhaus Sankt Lambert, das von der Landesregierung gefördert und vom psychiatrischen Fachkrankenhaus Dr. von Ehrenwall’sche Klinik in Ahrweiler unterhalten wird. So ist eine der Chefärztinnen der Klinik, Katharina Scharping, auch Leiterin des THZ.