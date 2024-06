Marco Böhm aus Lantershofen Junger „Vereinsmensch“ wird Ortsvorsteher

Serie | Lantershofen · Der erst 32-jährige Marco Böhm wurde in Lantershofen zum neuen Ortsvorsteher gewählt. Der GA hat mit ihm darüber gesprochen, was er für seine Heimat erreichen will.

26.06.2024 , 18:00 Uhr

Der künftige Lantershofener Ortsvorsteher Marco Böhm an einem Lieblingsort: Im und um den Winzerverein Lantershofen finden große Teile des ausgeprägten Dorflebens statt. Foto: Thomas Weber

Von Thomas Weber