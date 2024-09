Wahl nachgeholt Klares Votum für Margret Nelles-Lawnik als Nierendorfer Ortsvorsteherin

Der Grafschafter Ortsbezirk Nierendorf bekommt eine neue Ortsvorsteherin. Bei der Wahl am vergangenen Sonntag ging das Amt an Margret Nelles-Lawnik (CDU). Erstmalig in der 50-jährigen Geschichte der Gemeinde wird damit eine Frau ein solches Amt in der Grafschaft bekleiden. Nelles-Lawnik tritt die Nachfolge von Jöbi Braun an, der im Juni am Tag vor der eigentlichen Kommunalwahl verstorben war.