Matthias Egersdörfer in Grafschaft Zuschauer verlassen nach Beleidigung Auftritt von Tatort-Schauspieler

Egersdörfer trat dabei in eine Rolle aus Erlebtem, Wunschdenken und Träumereien. Er spielte den Mieter im Hinterhaus in einer Wohngemeinschaft, der er persönlich oder am Telefon mal freundlich, mal grummelnd begegnete. Wenn der Egersdörfer dann am Wohnzimmertisch dem aktuell Positivsten aus seinem wahren Leben frönte, sich also die wohlschmeckende Brühe aus der neuen Kaffeemaschine einverleibte, kam der wahre Mensch in ihm heraus. Er, der der ollen Frau Schlitzbier aus dem Vorderhaus, einer 86-jährigen Ostpreußin, tagein tagaus beim Dauerhusten zuhören musste und sich dann von ihren flapsigen Wortfetzen in den Wahnsinn treiben ließ. Er, den das Geplärre der „Bahulgenkinder“ aus der Wohnung unter ihm noch wahnsinniger werden ließ. Dort, wo die Bahulgenmutter tagein, tagaus nur an den sieben, 13 oder 21 Kindern ziehe, zupfe und deren Wäsche wasche und ob der Masse die Bälger nicht einmal mehr unterscheiden kann.