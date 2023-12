Matthias Egersdörfer in Grafschaft Zuschauer verlassen nach Beleidigung Auftritt von Tatort-Schauspieler

Starke Nerven und große Freude am Theaterspiel brauchte, wer sich am Samstag in den Lantershofener Winzerverein zum Auftritt von Matthias Egersdörfer begab. Dort sorgte das Gastspiel des Fürther Kabarettisten und Schauspielers – im Nürnberger Tatort mimt er etwa den Leiter der Spurensicherung – für Reaktionen, wie sie unterschiedlicher kaum sein konnten. Während die einen zur Pause bereits das Theater verließen, zeigten sich die anderen vom Vortrag restlos begeistert. „Der Mann ist ein wandelndes Gesamtkunstwerk“, so ein Gast nach einer Show in Überlänge. Fast drei Stunden hatte Egersdörfer da auf sein Publikum eingewirkt. Mehr als 200 Gäste wollten den exzentrischen Franken mit weichem Kern erleben.