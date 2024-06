Nach rassistischem Eklat in der Grafschaft Geschockte Junggesellen zeigen Flagge gegen Nazis

Die Vorfälle am Rande des Ringener Junggesellenfestes, bei dem eine Gruppe wohl rechtsgerichteter Besucher ausländerfeindliche Parolen grölten und dazu analog ähnlicher Vorfälle auf der Nordseeinsel Sylt die Melodie des Liedes „L'Amour Toujours“ anstimmten, hat die Veranstalter des Junggesellenfestes zutiefst getroffen. Im Verein überlege man seither, ebenfalls Strafanzeige zu stellen, sagte der Vorsitzende Michael Süpke noch während der Veranstaltung am Samstagabend gegenüber dem GA. Allerdings sei man bis dato noch von keiner offiziellen Stelle, weder von Polizei, noch von Staatsanwaltschaft oder Staatsschutz mit Details konfrontiert worden und wisse so gut wie nichts über den Vorfall. Es habe lediglich eine Aufnahme der Daten des ausrichtenden Vereins seitens der Polizei gegeben.