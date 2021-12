Robin Gosens überreicht Scheck : Nationalelf spendet 100.000 Euro für Indoorspielplatz im Ahrtal

Nationalspieler Robin Gosens (mit Mütze hinter dem Scheck) hat eine Spende von 100.000 Euro an das Helfer-Shuttle überreicht. Foto: Martin Gausmann

Grafschaft/Bad Neuenahr-Ahrweiler Prominenter Besuch im Ahrtal: Fußball-Nationalspieler Robin Gosens überreichte einen Scheck der DFB-Elf an das Spenden-Shuttle in der Grafschaft. Die 100.000 Euro werden in einen Indoorspielplatz investiert.

Knapp zwanzig Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren rennen durch das große Containerzelt beim Helfer-Shuttle im Industriegebiet in der Grafschaft. Viele von ihnen tragen ein rotes Fußball-Trikot mit der Aufschrift „Bambini-Mannschaft des Fußballvereins ABC Ahrweiler“. Sie warten auf Nationalspieler Robin Gosens. „Er ist für mich ein echtes Idol“, sagt Nachwuchskicker Jonah Kanowski, dessen Papa Gerrit auch das Bambini-Team trainiert und das Event mitorganisiert hat. Um die Wartezeit für die kleinen Sportler etwas zu verkürzen, werden noch 50 Uniforia-Bälle von Adidas an die Kinder verteilt.

Dann ist es soweit und ein sichtlich entspannter Robin Gosens kommt – samt Entourage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Er überreicht einen Spendenscheck im Wert von 100.000 Euro für das Projekt KinderpAHRadies in Ahrweiler. Mit diesem Geld, das nicht vom DFB direkt kommt, sondern das die Nationalelf selbst gespendet hat und über dessen Verwendung sie auch selbst entscheiden kann, sollen die Kinder im Ahrtal unterstützt werden. Gosens, der Mitglied der Stiftung „Die Mannschaft – Wir für Euch“ ist, sagt: „Die vielen zerstörten Häuser können wir leider nicht aufbauen, aber ich bin froh, dass die Mannschaft so wenigstens ein Steinchen zum Wiederaufbau beitragen kann.“ Und obwohl auch die Mannschaft viele Spendengesuche erreichten, sei in diesem Fall die Priorisierung schnell gemacht worden, so der Nationalspieler weiter: „Wir alle haben die schrecklichen Bilder im TV gesehen, und was gibt es Schöneres, als Kids zu helfen? Ich glaube, ehrlich gesagt, nichts.“

DFB will sich auch 2022 im Ahrtal engagieren

In den Händen der Empfänger, dem Spenden-Shuttle, wird das Geld für das Projekt KinderpAHRadies eingesetzt, einen 800 Quadratmeter großen Indoorspielplatz mit Klettergerüsten, Teppich-Rutsche und vielem mehr. Der Platz entsteht gerade in Ahrweiler. Aktuell steht der Rohbau, die Einweihung ist aber bereits für Januar 2022 geplant. Insgesamt konnte das Spenden-Shuttle seit Gründung im Oktober Spendengelder in Höhe von mehr als einer Million Euro einsammeln. Das Geld von „Die Mannschaft“ sei dabei die größte Einzelspende bisher, so Dirk Gemein, Vorstandsmitglied des Vereins. „Allein die Heizkosten für die große Halle werden sich auf 12.000 bis 15.000 Euro im Monat belaufen. Wir sind also sehr dankbar für diese Spende.“ Auch die Zukunft ist gesichert: Weitere große Spenden wurden dem ehrenamtlichen Verein bereits für das nächste Jahr zugesichert. Und auch die Kooperation mit dem DFB wird weitergehen, wie Tobias Wrezesinski, Geschäftsführer der DFB-Stiftung Egidius Braun, verrät: „Im nächsten Jahr werden wir unter anderem die Kinder der Ahr zu Camps nach Edenkoben, Hennef und Malente einladen.“