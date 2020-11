Ausrüstung für Einsatzkräfte : Neue Drehleiter für die Feuerwehr in der Grafschaft

Neue Drehleiter für die Feuerwehr in der Grafschaft

Die neue Drehleiter der Feuerwehr der Gemeinde Grafschaft wird am Rathaus gleich ausprobiert. Foto: Martin Gausmann

Ringen Sie kann bis zu einer Höhe von 23 Metern ausgefahren werden: die neue Drehleiter der Grafschafter Feuerwehr. Mit Blaulicht und Martinshorn rollte das 650.000 Euro teure Fahrzeug jetzt auf den Platz am Ringener Rathaus.

