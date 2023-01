Hochwasserschutz in der Grafschaft : Neue Rückhaltebecken im Gewerbegebiet nützen Gelsdorf kaum

Wirkt wie ein Damm: Weitere Maßnahmen zum Hochwasserschutz sollen an der Bundesstraße 257 bei Gelsdorf umgesetzt werden (Archivbild). Foto: Martin Gausmann

Grafschaft Der Grafschafter Bauausschuss debattiert über konkrete Maßnahmen zum Hochwasserschutz für Gelsdorf. Infolge neuester Analysen stehen der Bau einer dammartigen Umgehung sowie die Rolle von Rückhaltebecken zur Disposition.



Im Oktober vergangenen Jahres hat der Grafschafter Gemeinderat im Zuge einer anstehenden Erweiterung des Gelsdorfer Gewerbegebiets und der Entstehung eines Neubaugebiets „Im Wildacker“ vor der Fortführung der Beratungen die Verwaltung beauftragt, konkrete Maßnahmen zum Hochwasserschutz für Gelsdorf zu prüfen. Der Ort war in der Vergangenheit bei Starkregen mehrfach überflutet worden. Daraufhin gab es Widerstand gegen Pläne im Gewerbegebiet, sogar eine Bürgerinitiative wurde ins Leben gerufen. Nun wurden im Grafschafter Bauausschuss die Ergebnisse vorgestellt, ohne dass jedoch große Anteilnahme seitens der Bevölkerung herrschte.

Zusätzliches Rückhaltebecken an der Bundesstraße sinnvoll

Konkret hatte sich der Prüfauftrag in fünf Punkte aufgeteilt. Hinsichtlich der Prüfung konkreter Hochwasserschutzmaßnahmen verwies die Verwaltung auf das bestehende Schutzkonzept aus dem Jahr 2019 mit 14 Maßnahmen, auf eine Studie, in der die Situation in den Gebieten östlich von Gelsdorf betrachtet wird sowie auf eine Machbarkeitsstudie zum geplanten Neubaugebiet und eine Oberflächensimulation der Wasserläufe vom Gewerbegebiet in Richtung Ortslage.

Daraus resultierte die Erkenntnis, dass den größten Schutz der Ortslage der Bau einer geplanten, dammartigen Umgehung mit weiteren Rückhaltebecken und die gezielte Ableitung von Wasser über die östlichen und westlichen Ortsränder bieten. Ebenfalls gewann die Verwaltung die Erkenntnis, dass die Gewerbegebietserweiterung eher zu einer Verbesserung der Zuflusssituation beitrage. Wenig bringe dagegen die angedachte Vergrößerung der beiden Rückhaltebecken in der Erweiterungsfläche für die Ortslage. Anders sieht das bei weiteren Maßnahmen an der B257 im Bereich des Altbroicher Wegs aus. Die Bundesstraße wirkt wie ein Damm, ein Durchlass darunter könnte mit einem Fluttor versehen werden. Mehr Sinn, vor allem im Vergleich mit einer Vergrößerung der Becken im Erweiterungsbereich des Gewerbegebiets, macht jedoch ein zusätzliches Rückhaltebecken im Kreuzungsbereich der B257 mit der L83. Hier trat die FDP auf den Plan und stellte den Antrag auf eine vorgezogene Prüfung eines Beckens im Bereich B257/L83, was der Bauausschuss dem Gemeinderat bei sieben Enthaltungen ohne Gegenstimme auch empfahl.

