Landwirtschaft im Zwiespalt „Nullparzellen“ werben im Kreis Ahrweiler für Pflanzenschutz

„Uns geht es in erster Linie darum, ein emotional diskutiertes Thema auf eine sachliche Basis zu setzen.“ So beschreibt Landwirtschaftsmeister Alfred Schopp seine Motivation, an der Aktion „Schau ins Feld!“ teilzunehmen. Sein konventioneller Schopphof im Grafschafter Ortsteil Esch ist einer von zwei landwirtschaftlichen Betrieben im Kreis Ahrweiler, der mit „Schau!-Fenstern“ am Rande von Wirtschaftswegen zeigt, wie eine Landwirtschaft ohne Pflanzenschutz aussehen würde.