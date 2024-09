300 Arbeitsstunden Oeverich saniert alten Bolzplatz

Einen Bolzplatz haben sie in Oeverich schon seit Jahrzehnten, gleich an einem Feldweg nach Niederich, idyllisch am Leimersdorfer Bach gelegen. Nur war der Platz in den vergangenen Jahren nicht mehr so richtig bespielbar. Im Gegenteil: Das Verletzungsrisiko war groß, der Platz damit unattraktiv. Kaum noch Kinder tobten sich hier aus.