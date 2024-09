Wahl nachgeholt Wer folgt auf Nierendorfs Ortsvorsteher Jöbi Braun?

Es gab schon Gewinner und Verlierer, neue Posten und erste Sitzungen. Aber die Kommunalwahl vom Juni dieses Jahres ist noch nicht ganz beendet. In der Gemeinde Grafschaft steht am Sonntag, 29. September, noch die Wahl des Ortsvorstehers im Ortsbezirk Nierendorf an. Zu dieser wollten am ursprünglichen Wahltag, dem 9. Juni, der amtierende Ortsvorsteher Josef Braun (CDU) und Herausforderer Sebastian Moog (SPD) antreten. Allerdings verstarb Josef, genannt „Jöbi“ Braun, am Tag vor der Wahl im Alter von 75 Jahren. Der Landeswahlleiter sagte daraufhin die Ortsvorsteherwahl ab. Der Grafschafter Gemeinderat votierte später in seiner konstituierenden Sitzung für den 29. September als neuen Tag der Ortsvorsteherwahl in Nierendorf.