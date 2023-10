Abstimmung wurde wiederholt Ortsumgehung Gelsdorf wird länger als gedacht

Für besagte Umgehung gibt es zwei Trassenvorschläge, eine endet an der L83 auf Höhe der Straße „Hinter der Hage“, eine zweite Idee lässt die Straße noch 200 länger werden und weiter in Richtung Vettelhoven enden. So könnte Durchgangsverkehr durch Wohngebiete für Menschen, die nach Meckenheim wollen, reduziert werden. Die große Lösung würde den Geltungsbereich des Baugebiets aber auch um 4,5 Hektar vergrößern, was bei einer möglichen weiteren Baulandausweisung in ein paar Jahren zu weiteren Baugrundstücken in Gelsdorf führen konnte. Das aber will niemand, und darum beschloss der Gemeinderat im Frühjahr auch die „kleine Lösung“, die die Gelsdorfer aber nicht wollen.