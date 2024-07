Neuer Ortsvorsteher Was Detlef Lypken für Karweiler schaffen will

Serie | Grafschaft-Karweiler · Mit einer Zustimmung von 88,2 Prozent ist Detlef Lypken neuer Ortsvorsteher in Karweiler geworden. Was er in diesem Amt für den Ort erreichen möchte, weiß er schon. Auch, wo mögliche Probleme liegen und welche Bedeutung Parteipolitik im Dorf haben sollte.

03.07.2024 , 18:00 Uhr

Einer seiner Lieblingsplätze: Der neue Karweiler Ortsvorsteher Detlef Lypken sitzt gerna am neuen Bouleplatz auf dem Freizeitgelände vor der Dorfhütte. Foto: Weber

Von Thomas Weber