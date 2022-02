Umzug nach der Flutkatastrophe : Politiker erleichtert über möglichen neuen Standort für Autozulieferer ZF

Das Gewerbegebiet in Grafschaft-Gelsdorf ist ein möglicher neuer Standort für Autozulieferer ZF. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Der Ahrweiler Autozulieferer ZF muss nach der Flut umziehen. In einer Nachbargemeinde scheint nun ein passendes Areal gefunden. Der Hauptausschuss von Bad Neuenahr-Ahrweiler ist erleichtert.



Für den von der Flutkatastrophe stark betroffenen Autobauzulieferer ZF Friedrichshafen in Ahrweiler zeichnet sich nun doch ein neuer Standort in der Region ab. Wenngleich man in der Kommunalpolitik der über freie Flächen verfügenden Nachbargemeinde Grafschaft zunächst wenig erbaut war, eine Kooperation zur Gewerbeansiedlung im Ringener Innovationspark mit der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler einzugehen, so gibt es für die 290 Mitarbeiter starke Belegschaft des Unternehmens nun doch mehr als einen Hoffnungsschimmer. In Gelsdorf scheint ein geeignetes Areal gefunden, das als neuer Standort für ein neues ZF-Werk in Frage kommt.

Im Hauptausschuss von Bad Neuenahr-Ahrweiler machte sich große Erleichterung breit. Vor allem aber auch Dankbarkeit. Sowohl Bürgermeister Guido Orthen als auch alle Fraktionsvorsitzenden unterstrichen bei der jüngsten Sitzung, wie sehr man die nach der Flut im Tal gezeigte Solidarität der Gemeinde Grafschaft zu schätzen wisse. Die Nachbarkommune habe sich als verlässlicher Partner in der Not erwiesen.

Bekanntlich hatte die Gemeinde auf ihrem Gebiet den Bau von Not-Schulen und Not-Kindergärten möglich gemacht, da diese Einrichtungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler weitgehend zerstört worden waren. Nun soll mit Gewerbeflächen ausgeholfen werden. Für das seit 1964 in Ahrweiler beheimatete Werk des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen AG könnte dies ein Rettungsanker sein. Das Werk in Ahr-Nähe wurde durch die Flut stark zerstört. In den Gebäudeteilen stand das Wasser bis in das erste Obergeschoss in der Verwaltungsebene, der Maschinenpark wurde vernichtet.

Alter Standort liegt im Überschwemmungsgebiet

Da der Betrieb im neu definierten Überschwemmungsgebiet liegt, beschloss die Konzernleitung, den Standort zu verlegen. 290 Mitarbeiter waren alarmiert, da mit einer Verlegung der Arbeitsplätze weite Anfahrtswege verbunden sein könnten. Hinzu kam die weiterhin bestehende Konzernforderung, nach der ein neues Werk Anfang 2024 bezugsfertig sein müsse.

Auf eigenem Gebiet, so Bad Neuenahr-Ahrweilers Bürgermeister Guido Orthen, könne kein für ZF geeignetes Areal gefunden werden. Beispielsweise hatte man Grundstücke der Stadt auf der Bengener Heide ins Visier genommen. Die Erschließung jedoch hätte über Grafschafter Gelände erfolgen müssen. Der Nachbar winkte ab.

Als nächstes nahm man Areale im Innovationspark unter die Lupe. Auch hier gab es keinen Konsens, zumal man in der Grafschaft zunächst alles andere als begeistert von der Vorstellung weiterer Flächenversiegelungen und neuer Verkehrsströme war. Gemeinsam mit dem Land und angeschlossenen Aufsichts- und Genehmigungsbehörden fanden dann Gespräche unter Beteiligung des Grafschafter Bürgermeisters Achim Juchem (CDU) statt. Thema: eine Kooperation auf der Basis einer Landesplanung. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zeigte hierbei einen ersten Flächenbedarf mit rund zwei Hektar für ZF und ungefähr drei Hektar für weitere Betriebe an. Zusammen mit dem aktuellen eigenen Bedarf der Grafschaft, ergäbe sich ein gemeindeübergreifender Flächenbedarf von rund 7,5 Hektar.

Der Gewerbepark Gelsdorf wird westlich der B257 derzeit planerisch erheblich erweitert. Dort könne Raum für das Ahrweiler Unternehmen geschaffen werden, da noch nicht alle Flächen vergeben seien, berichtete Orthen. Mitte 2022 soll die Bauleitplanung für dieses Gebiet abgeschlossen sein. Bedeutet: Dann gäbe es Baurecht. Ziel soll nun sein, dem Autobauzulieferer dieses Gelände zum Bau eines neuen Werkes anzubieten.

Nun liegt der Ball bei der ZF-Konzernzentrale. Die Gemeinde Grafschaft und die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wollen – vorausgesetzt, das Unternehmen entscheidet sich für diesen Standort in Gelsdorf – einen entsprechenden Kooperationsvertrag schließen. Dieser muss von den zuständigen Gremien abgesegnet werden muss. Grund für den etwaigen Kooperationsvertrag ist die Auflage des Landes, dass die von dem Ahrweiler Unternehmen in Beschlag genommene Fläche an anderer Stelle als Ausgleich in gleicher Größe für interkommunale Kooperationen geschaffen werden müsste.

Aus Sicht der Kreisstadt ist vorrangiges Ziel, das Werk in der Region zu halten. Schließlich hängen von diesem Betrieb mit seinen 290 Mitarbeitern und ihren Familien auch Kaufkraft, der Anteil an der Einkommensteuer sowie die Gewerbesteuerzahlung ab.

Allerdings gibt es Grafschafter Stimmen, die kein Aufteilen der Gewerbesteuer wollen. „Wir tragen die Lasten alleine, dann sollen uns auch alleine die Steuereinnahmen zukommen“, so der Grafschafter SPD-Vorsitzende Udo Klein. Grafschafts Bürgermeister Achim Juchem (CDU) will sich nicht festlegen: „Es gibt noch viel Klärungsbedarf.“