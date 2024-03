Busbahnhof der Grafschaft Provisorium löst Provisorium ab

Nun wurde im Grafschafter Bauausschuss beraten, ob der ZOB nach seiner provisorischen Verlegung in den Innovationspark dort auch bleiben soll. Diese Empfehlung gab der Ausschuss dem Rat einstimmig. Zur Ausgestaltung begrüßte das Gremium ebenso einstimmig den Lösungsvorschlag, den jetzigen Parkplatz an der Lise-Meitner-Straße in einen Bereich mit sechs Bushaltestellen und zwei Pausenplätzen umzuwandeln. 25 Parkplätze für PKW sollen bleiben und als Park- und Ride-Plätze für ÖPNV-Nutzer zur Verfügung stehen. Schon diese Änderungen im ZOB kosten rund 1,2 Millionen Euro, von denen der Gemeinde nur drei Viertel bezuschusst werden.