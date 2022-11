Radwegenetz auf der Grafschaft : Bauausschuss spricht gegen Vorstoß der Grünen zu neuen Teilstücken aus

Grafschaft Ein Jahrzehnt ist es her, dass die Politiker auf der Grafschaft den Aufbau eines Radwegenetzes beschlossen haben. Getan hat sich seit damals wenig. Jetzt gab einen neuen Vorstoß der Grünen – wohl vergeblich.

Zehn Jahre alt ist der Grafschafter Ratsbeschluss zum Aufbau eines Radwegenetzes mit Anbindungsmöglichkeiten an die Radwege der Nachbarkommunen jetzt geworden. Viel zu Feiern gab es anlässlich dieses runden Geburtstages aber nicht. Denn der Beschluss wartet in großen Teilen auch im Jahr 2022 noch auf seine Umsetzung. Einen neuen Vorstoß der Grünen für vier neue Teilstücke stieß im Bauausschuss, der Empfehlungen für den Gemeinderat ausspricht, auf Ablehnung.

Wege für Radler und Fußgänger gibt es in der Gemeinde Grafschaft hier und da, eine Verbindung untereinander lässt aber weiterhin auf sich warten. So führt zum Beispiel ein Rad- und Fußweg aus Bad Neuenahr-Ahrweiler vom Kreisverkehr „An den Ulmen“ meist parallel zur L 83 über Lantershofen bis nach Ringen und endet dort in der Ahrtalstraße. Auch zwischen Vettelhoven und Holzweiler gibt es eine eigene Trasse für Radler und Fußgänger. Meist aber müssen Radler ihren Weg mit dem Autoverkehr teilen oder über meist schlecht befestigte Wirtschaftswege fahren. Da taten die Unwetter des Jahres 2021 noch ihren Teil dazu, erst allmählich werden die stark betroffenen Wege in der oberen Grafschaft wieder hergerichtet – für den landwirtschaftlichen Verkehr wohlgemerkt.