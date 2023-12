Gemeinde Grafschaft Rat verabschiedet Haushalt mit üppigem Überschuss

Einstimmig hat der Rat der Gemeinde Grafschaft einen Bilderbuch-Haushaltplan für das Jahr 2024 verabschiedet. Keine Kreditaufnahme ist nötig, keine Erhöhung von Steuern und Gebühren notwendig, Schulden können abgebaut werden. Der Grafschaft geht es so gut, dass sie mittlerweile die Kommune mit dem zweithöchsten Anteil aller acht Gebietskörperschaften an der Kreisumlage ist – nach Bad Neuenahr-Ahrweiler mit knapp dreimal so vielen Einwohnern. Im kommenden Jahr werden aus Ringen 15,5 Millionen Euro ins Kreishaus überwiesen.