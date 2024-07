Jan Doemen ist Ortsvorsteher in Remagen Der Neue will das Ohr am Bürger haben

In der Remagener Kommunalpolitik ist er ein unbeschriebenes Blatt: Jan Doemen. Das wird sich bald ändern, denn der 32-jährige Bundeswehrsoldat und künftige Maschinenbaustudent wird in Kürze seine Amtsgeschäfte als neuer Ortsvorsteher von Remagen aufnehmen, die Sitzungen des Ortsbeirates leiten und sich den Belangen der inmitten der Römerstadt lebenden Menschen widmen. Erst seit einem Jahr ist Doemen Mitglied einer politischen Gruppierung: Der junge Mann schloss sich der Freien Bürgerliste (FBL) an. Der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm. Denn in der FBL – einem Namensableger der FWG – sind auch die Eltern zu Hause. So fungierte Vater Rainer Doemen als Beigeordneter der Stadt. Erst kürzlich erhielt er nach 20-jähriger ehrenamtlicher kommunalpolitischer Arbeit die Dankurkunde der Stadt sowie die Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes von Rheinland-Pfalz. So weit ist Sohn Jan noch nicht. Aber er ist auf bestem Weg dazu.