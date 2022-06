Projektwoche in Grafschaft : Schüler des Are-Gymnasiusm verschönern Containerschule

Kreis schnürt Maßnahmenpaket : Sanierung der Schulen an der Ahr kostet mehr als 102 Millionen Euro Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal soll ein umfangreiches Maßnahmenpaket abgearbeitet werden, um die kreiseigenen Schulen zu sanieren. So könnte der Kreis Ahrweiler schon in wenigen Jahren über die vielleicht modernste Schullandschaft in ganz Deutschland verfügen.