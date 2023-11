Kameradschaftsabend in der Grafschaft Schuldenbremse könnte sich auf Feuerwehr und Rotkreuz auswirken

Es war bislang ein ruhiges Jahr 2023 für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Grafschaft. Entsprechend locker ging es beim Kameradschaftsabend in der Ringener Sporthalle zu. Wehrleiter Achim Klein blickte auf insgesamt 117 Einsätze bis zum vergangenen Freitag zurück. Nach ereignisreichen Vorjahren gab es diesmal bislang keine Großbrände und keine übermäßigen Starkregen-Einsätze für die Grafschafter Wehren, für die 241 aktive Mitglieder in die Einsätze gehen. Auch die Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen in den Gewerbegebieten bei Beller und Gelsdorf gingen zurück, lobte Klein die Anstrengungen der dortigen Betriebe zur stetigen Verbesserung der Anlagen.