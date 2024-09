Beratung im Sozialausschuss Von Festzelt bis Kunstrasenplatz: So möchte die Gemeinde Grafschaft Vereine unterstützen

Vereinen und ähnlichen Gruppierungen in der Gemeinde Grafschaft geht es gut. Sie kümmern sich in erster Linie um Kommunikation und Geselligkeit, um das aktive Leben in den Dörfern, und um sportliche wie auch kulturelle Angebote. In Zeiten des Kneipensterbens und damit des Wegfalls sozialer Treffpunkte dankt die Gemeinde den Vereinen für dieses Engagement ausgiebig. Jetzt wurden im Sozialausschuss weitere Vergünstigungen und Erleichterungen für die Vereinsarbeit auf den Weg gebracht.