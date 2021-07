Bau von Notkindergärten : So unterstützt die Grafschaft das Ahrtal in der Krise

An der Lise-Meitner-Straße im Innovationspark Rheinland bei Ringen will die Gemeinde Grafschaft einen Notkindergarten für 75 Kinder errichten. Auf dem Gelände wäre auch noch Platz für eine weitere Einrichtung. Foto: Benjamin Westhoff

Lantershofen Mit Notkindergärten in Dorfgemeinschaftshäusern und einer Kita in Modularbauweise im Innovationspark bei Ringen will die Grafschaft dem Ahrtal helfen.