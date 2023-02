Industrie oder Landwirtschaft? : Eine Solaranlage sorgt für Wirbel in Grafschaft

Eine Solaranlage sorgt für Wirbel in Grafschaft

Grafschaft Werden die Kommunen bei wichtigen Bauvorhaben übergangen? Diese Frage stellt sich aktuell wegen beantragter Solaranlagen entlang der A61

„Es wäre eine absolute Katastrophe“

Doch für die Entscheidungsfreiheit des Grafschafter Gemeinderates hat das Gesetz schon wenige Wochen nach seinem Inkrafttreten schwerwiegende Folgen: In einem 200 Meter breiten Streifen entlang der Autobahn A 61 könnten auf bis zu 245 Hektar Freiflächen-Fotovoltaikanlagen entstehen, ohne dass Rat oder Verwaltung etwas dagegen ausrichten könnten. „Es wäre eine absolute Katastrophe, diese höchstwertigen landwirtschaftlichen Flächen mit Fotovoltaik zuzubauen“, konnte nicht nur Agraringenieurin Margret Nelles-Lawnik (CDU) die neue Entwicklung kaum fassen.

Eigentlich stand auf der Tagesordnung des Gemeinderates die Frage, wie mit einem Antrag auf Errichtung einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage auf einer 6,6 Hektar großen Parzelle „Hinter den sechs Morgen“ direkt am Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler umgegangen werden soll. Ein Investor aus Euskirchen hatte die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens für einen geplanten Solarpark nördlich der A 61 beantragt, wo etwa 7,75 Megawatt Solarenergie pro Jahr erzeugt werden sollen. Das Projekt ermögliche nach Angaben des Investors die Produktion grüner Energie für mehr als 2150 Dreipersonenhaushalte und könne so zu einem wichtigen Baustein der regionalen Energiewende werden.

Keine Probleme hatte der Gemeinderat mit dem Plan eines anderen Investors, auf dem bereits ausgebeuteten und wieder verfüllten Südfeld sowie dem Nordfeld der Tongrube Leimersdorf eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage zu errichten. Bislang waren hier zehn Hektar für diesen Zweck vorgesehen, doch mittlerweile will Investor Frank Asbeck von der Eifelstrom GmbH (Bonn) weitere drei Hektar, die er bereits erworben hat, mit Fotovoltaik bestücken. Wegen dieser deutlichen Flächenvergrößerung musste die bereits angestoßene Änderung des Flächennutzungsplanes sowie das Aufstellen eines Bebauungsplanes nochmal neu gestartet werden, wozu der Gemeinderat einstimmig grünes Licht gab. (jov)

Beueler Unternehmer aus fünf Gewerbegebieten packen das Thema Klimaneutralität an und rüsten ihre Firmen energetisch um. Sie beraten auch über ein besonderes Projekt in Beuel-Ost.

Fotovoltaik auf Gewerbehallen : Beueler Unternehmer denken über Solarkraftwerk nach Beueler Unternehmer aus fünf Gewerbegebieten packen das Thema Klimaneutralität an und rüsten ihre Firmen energetisch um. Sie beraten auch über ein besonderes Projekt in Beuel-Ost.

Bericht zum Klimaschutzkonzept in Bad Honnef

Bericht zum Klimaschutzkonzept in Bad Honnef : Aktuelle Ziele reichen nicht, um das Klima zu retten Bis Sommer soll es fertig sein, das Bad Honnefer Klimaschutzkonzept. Ein Zwischenbericht legt nahe, dass beim Energiesparen noch viel Luft nach oben ist. Und dass jeder Einzelne gefragt ist.

Deshalb wollten Rat und Verwaltung den Antrag zurückstellen, weil sie ein enormes Konfliktpotenzial mit Naturschutz und Landwirtschaft sehen. Zunächst sollten Kriterien zur Standortbeurteilung festgelegt und darauf aufbauend eine Flächensteuerung hin zu weniger wertvollen Parzellen vorgenommen werden. So hätte die Grafschaft noch selbst das Heft des Handelns in Sachen Fotovoltaik in der Hand gehabt.