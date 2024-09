Schützen-Brauchtum Sorgen um die Zukunft der Lantershofener Lambertuskirmes

Die Lambertuskirmes ist eine Männerkirmes, bei der sich die Frauen schon lange das Mitfeiern nicht mehr verbieten lassen. Seit dem Jahr 1928 ist der Rahmen in etwa gleich. Dabei ist ein interner Festkommers von Bürgern und Junggesellen einer der Höhepunkte – mit rund 200 Herren in schwarzen Anzügen oder grünen Uniformen im Winzersaal. Bei den dazu gehörenden Reden standen allerdings zwei Dinge immer wieder im Vordergrund: der große Respekt für den neuen Junggesellen-Schützenkönig Florian Scholl und die ganz offen gestellte Frage, wie lange dieses Fest noch in gleicher Weise gefeiert werden könne. Denn: Der Schützenkönig ist Dreh- und Angelpunkt des Festes zu Ehren des Schutzpatrons. Nur gab es bei diesem Schützenfest noch eine Woche zuvor keinen Königskandidaten. Erst spät am Abend entschieden sich Scholl und Severin Bender, auf den Vogel zu schießen.