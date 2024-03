Unfall in Höhe Grafschaft A61 nach tödlichem Unfall lange gesperrt

Am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr ist es zu einem schweren Unfall auf der A61 in Höhe des Haribo-Werkes in der Gemeinde Grafschaft gekommen. Ein 39-jähriger Fahrer eines Kleintransporters kam dabei ums Leben. Laut Polizeiangaben am Mittwochabend war er an einem Stauende ungebremst auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.