Unfall in Höhe Grafschaft A61 nach tödlichem Unfall Richtung Norden gesperrt

Bei einem schweren Unfall auf der A61 in Höhe Gelsdorf ist am Mittwochnachmittag eine Person ums Leben gekommen. Die Autobahn ist in Richtung Norden gesperrt worden. Nach ersten Angaben war zwischen dem Autobahndreieck Ahrweiler und dem Autobahnkreuz Meckenheim ein Transporter an einem Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren.