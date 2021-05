Trauriger Fund in Grafschaft : Tragende Ricke vermutlich von Hund gerissen

Grafschaft-Nierendorf Eine tragende Ricke ist in Grafschaft-Nierendorf vermutlich von einem freilaufenden Hund gehetzt und gerissen worden. Ein Anwohner fand das tote Tier nach Angaben der Kreisjägerschaft Ahrweiler am Ortsrand.

Es wird vermutet, dass oberhalb des zugewachsenen Hanges an der Petrushütte in Nierendorf freilaufende Hunde in die Dickung gelangt waren. Dickung bedeutet in der Jägersprache: ein junger, dicht zusammengewachsener Baumbestand. Von der dortigen Stelle bekomme kein Hundebesitzer mit, was in dem abschüssigen Hang passiert „und somit wusste der Hundebesitzer wahrscheinlich noch nicht einmal, dass sein Hund ein Tier gerissen hat“, so Andreas Gerber, Obmann für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreisgruppe des Jagdverbandes.