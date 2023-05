U-Boot auf dem Rhein Bernd Briel aus Lantershofen war in den 1990er Jahren Kapitän des U17

Wenn am Sonntag ein Schubverband das U-Boot U17 auf seiner Reise ins Technik-Museum nach Sinsheim von Köln nach Lahnstein bringt, dann wird mit dem in Meckenheim lebenden Flottillen-Admiral Viktor Toyka einer der ersten Kommandeure des Unterseeboots dabei sein. Am Ufer wird einer, der ebenfalls eine ganz enge Bindung zum U17 hat, aus sicherer Entfernung zusehen und das Boot mit seinem Fahrrad auch ein ganzes Stück begleiten. „Vielleicht ziehe ich meine Kapitänsmütze dabei auf“, sagt Bernd Briel. Der in Lantershofen lebende Fregattenkapitän ist nämlich ebenfalls ein Mann der ersten Stunde für das U17 – allerdings in deren zweitem Leben.