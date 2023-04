Großübung der Grafschafter Feuerwehr Einsatzkräfte retten sieben Kinder aus einem lichterloh brennendem Haus

Wenn bei einem Rettungseinsatz Kinder im Spiel sind, ist das auch für Feuerwehren und Sanitäter immer ein Horrorszenario. Ein solches stellte sich den Einsatzkräften bei einer Großübung in Ringen. Bei einem Kindergeburtstag war ein Feuer ausgebrochen, sieben Kinder schwebten in akuter Lebensgefahr, so das Übungsszenario.