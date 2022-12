Von Birresdorf nach Ringen : Flutgeschädigte Kita St. Hildegard bekommt neue Räume

In Ringen entstehen Container-Räume für die bei der Flut in Bachem zerstörte Kita St. Hildegard. Foto: ahr-foto

Grafschaft/Bachem Für die zerstörte Bachemer Kindertagesstätte St. Hildegard geht es von Birresdorf in ein Containergebäude nach Ringen. Zwei Etagen wird die neue Örtlichkeit umfassen. Wie es nach vier oder fünf Jahren dann weitergehen soll, ist offen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Weber

Für die Kinder der integrativen Kindertagesstätte St. Hildegard aus Bachem, die bei der Flutkatastrophe 2021 zerstört wurde, beginnt Ende Januar ein neuer Kita-Abschnitt. Dann nämlich möchten Kinder und Belegschaft aus ihrem derzeitigen Provisorium im Dorfgemeinschaftshof Birresdorf in ein neues Provisorium umziehen. Dafür ist in Ringen nun eine Container-Kita entstanden, an der in diesen Tagen letzte Hand angelegt wird. Am Montag wurde die neue Kita einer Gruppe geladener Gäste vorgestellt. Planerin und Architektin Diana Porten führte die Besucher durch die 930 Quadratmeter große Anlage, in der die Räume derzeit noch leer, aber schon beheizt sind.

Die Kita ist auf zwei Etagen ausgelegt, im Untergeschoss befinden sich Gruppen- und Nebenräume sowie eine Toilettenanlage samt Wickelbereich. Hier wird auch eine Zubereitungsküche errichtet, die noch in diesem Jahr geliefert wird. Im oberen Bereich sind Personalräume, Bewegungsräume sowie Therapieräume für Physio- oder Ergotherapie zu finden. Schon vor dem offiziellen Einzug will das Leitungsteam die neue Kita beziehen.

Kosten betragen über zwei Millionen Euro

Diese dürfte für die kommenden vier oder fünf Jahre Heimat für Kinder von St. Hildegard sein. Wie es danach weitergeht, ist noch völlig offen. Bis zur Flutkatastrophe war das Gebäude an die beiden Förderschulen des Kreises Ahrweiler, Levana- und Don Bosco Schule angeschlossen, für die derzeit die Entscheidungsfindung über Wiederaufbau oder Suche nach neuen Grundstücken läuft. Die Kinder der beiden Schulen werden die kommenden Jahre in Provisorien an der Schützenstraße in Ahrweiler unterkommen.