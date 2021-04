Grafschaft-Holzweiler : Führerloser Lkw rollt in Wohnhaus

Grafschaft-Holzweiler Ein führerloser Lastwagen ist in Grafschaft-Holzweiler von einem Parkplatz in ein Wohnhaus gerollt. Verletzt wurde niemand.

Am frühen Freitagmorgen war in Holzweiler der Lastwagen vom öffentlich zugänglichen Parkplatz der Panorama-Sauna in ein nahe gelegenes Wohnhaus gerollt. Der LKW rollte dabei führerlos vom Parkplatz erst rund 200 Meter einen Hang hinunter, durchbrach eine Hecke und kam dann in einem Wohnhaus zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Hausbewohner kamen mit einem Schrecken davon. An dem Wohnhaus entstand hoher Sachschaden. Auf Nachfrage des GA bestätigte die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, dass die Hauswand deutlich beschädigt sei – ein großer Riss wäre an beiden Seiten der Wand sichtbar. Wie die Nachrichtenagentur dpa meldet, schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf rund 50.000 Euro.