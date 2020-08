Viel Platz für Wasser : Verantwortliche informieren Grafschafter über Hochwasserschutz

Ringen Gegen das Hochwasser: Bauamt, Landesbetrieb und Planer haben Anwohnern über geplante Maßnahmen in Nierendorf berichtet. Die Versammlung hätte längst stattfinden müssen, wäre Corona nicht gewesen.

Nur 20 von mehr als 800 Nierendorfer Bürgern haben an der Anwohnerversammlung der Gemeinde Grafschaft zu geplanten Baumaßnahmen in Niedernierendorf teilgenommen. Sie erhielten dabei Informationen, was in den nächsten beiden Jahren auf sie zukommen wird und wie Privatgrundstücke betroffen sind.