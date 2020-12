Neuerscheinung in der Grafschaft : Viel Wirbel um Gelsdorfer Heimatbuch

Neuerscheinung in der Grafschaft

Gelsdorf Gerangel um die Herausgabe eines Buches: Der Geschichtsband zu Veränderungen im Dorfbild von Gelsdorf beschäftigt die Grafschafter Politik. Im Vorfeld gab es Missstimmung. Denn gleich zwei Gruppierungen hatten Anspruch darauf erhoben, das Werk auf den Markt zu bringen.

Ein interessantes Weihnachtsgeschenk für aktuelle und ehemalige Gelsdorfer könnte ein Bildband über die Entwicklung des alten Ortskerns sein, der jetzt neu erschienen ist. Das 316 Seiten starke Buch „Veränderungen im Dorfbild von Gelsdorf“ wird herausgegeben vom Verein „Zukunft und Geschichte Gelsdorf“ (ZGG) und finanziell gefördert von der Gemeinde Grafschaft. Sorgsam fotografiert, zusammengestellt und betextet hat es der renommierte Grafschafter Heimatforscher Ottmar Prothmann. Eigentlich ist also alles gut. Gäbe es da nicht eine Vorgeschichte.

Missstimmung im Vorfeld der Veröffentlichung

Denn im Vorfeld der Buchveröffentlichung hatte es jede Menge Missstimmung in Gelsdorf gegeben. Gleich zwei Gruppierungen hatten Anspruch darauf erhoben, das Werk unter ihrem Namen auf den Markt zu bringen. Der Verein ZGG hatte sich schon im Vorfeld der Jubiläumsfeierlichkeiten „660 Jahre Stadt und Marktrechte Gelsdorf“ 2019 mit dem Projekt beschäftigt und schon im vergangenen Dezember eine Förderung durch die Raiffeisenbank Voreifel erhalten. Weil die Finanzierung aber nicht komplett gesichert war, hatte man das Projekt zunächst zurückgestellt.

In einer für den 25. März angesetzten Mitgliederversammlung sollte den ZGG-Mitgliedern auch das Buchprojekt vorgestellt und über die Finanzierung gesprochen werden, so der zweite Vorsitzende, Rainer Binz, zum General-Anzeiger. Doch die Versammlung musste wegen Corona abgesagt werden.

Stattdessen habe der Verein am 7. August seine Mitglieder in einem Schreiben über die geplanten Projekte informiert, darunter das Buch „Gelsdorf im Wandel der Zeit“. Eine Woche später hatte Schatzmeister Hermann-Josef Dahlhausen nochmals Kontakt zu Autor Prothmann aufgenommen wegen der Auswahl einer Druckerei und der Druckkosten.

In einer Vorstandssitzung am 12. Oktober habe man erneut über das Buch-Projekt und die Finanzierung gesprochen. 3500 Euro hätten für das Projekt im Raum gestanden, doch man wollte sich um eine günstigere Alternative bemühen.

Umso mehr fiel der Vereinsvorsitzende und Ortsvorsteher Andreas Ackermann (CDU) aus allen Wolken, als bei einer Sitzung des Grafschafter Sozialausschusses am 28. Oktober eine bis dato völlig unbekannte Gruppierung mit dem Namen „Interessengemeinschaft Historie Gelsdorf“ (IHG) eine Förderung für die Druckkosten eben jenes Buches beantragte.

„Mit diesem Bildband soll für Gelsdorf beispielhaft gezeigt werden, wie sich die Dörfer der Gemeinde Grafschaft in den letzten Jahrzehnten verändert haben“, schreibt der Autor seinerseits in seinem Vorwort. Ursache für die Veränderungen seien vor allem der enorm gestiegene Wohlstand, der Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe sowie das starke Bevölkerungswachstum. Dies werde durch das Gegenüberstellen von historischen und heutigen Ansichten verdeutlicht. Bei den Fotos handele es sich lediglich um Schnappschüsse, die „im Vorbeigehen“ entstanden seien. Neben Informationen zur Baugeschichte habe er mitunter auch Wissenswertes zu den Bewohnern ergänzt.

Die ZGG habe Prothmann hängen lassen und werde die Konsequenzen tragen müssen, so Hermann, der mit einer Spitze gegen den ZGG-Vorsitzenden Andreas Ackermann schließt: „Dies ist ein Beispiel für die seit Jahren gezeigte Untätigkeit unseres Ortsvorstehers, der für Gelsdorf in den zehn Jahren nichts erreicht hat.“ In der ZGG ist man derweil entsetzt über diese Vorgehensweise: Binz: „Wir finden dieses Verhalten skandalös.“