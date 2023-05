Grafschafter Trinkwasser Grafschaft hat Angst um Sicherheit der Wasserversorgung

Deshalb soll bei Kalenborn (Verbandsgemeinde Altenahr) ein neuer Hochbehälter gebaut werden. Damit könnten zugleich die schwer in die Jahre gekommenen Hochbehälter Holzweiler und Gelsdorf sowie Druckerhöhungsanlagen in Esch, Holzweiler und im Industriegebiet Gelsdorf außer Betrieb genommen und damit die Betriebspunkte reduziert werden. Der geplante Hochbehälter „Kalenborner Höhe“ biete erfreulicherweise gleich mehrere Versorgungsoptionen. So könne darüber nicht nur das Wasser des Wahnbachtalsperrenverbandes (WTV) weiterhin genutzt werden. Dieses könne über das Pumpwerk Fritzdorf und den Hochbehälter „Fritzdorfer Windmühle“ in das Wassernetz der Grafschaft eingespeist werden, wobei der Hochbehälter „Kalenborner Höhe“ als Gegenbehälter das Druckniveau aufrechterhalte.