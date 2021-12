Ortsbeirat Ringen sieht sich getäuscht : Wegeeinzug von Tongrube Ringen soll rückgängig gemacht werden

Grafschaft Bei einem Grundstückstausch am Ringener Bach sieht sich der Ortsbeirat Karweiler und den Gemeinderat getäuscht. Zudem fordert das Gremium die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen für den Bereich „Wiesenthal“.

Dagegen sieht sich das Gremium in einer anderen Maßnahme buchstäblich „veräppelt“, wie es in der Sitzung hieß. Denn die Gemeinde erwarb im Tauschverfahren Land unweit des Anwesens „Grasmühle“ am Ringener Bach, der im weiteren Verlauf zum Bengener Bach wird. Hier sollten im Rahmen des Hochwasserschutzes eigentlich einmal Kaskaden entstehen, die Wasser zurückhalten und die Fließgeschwindigkeit des Gewässers reduzieren. Nur stellte sich nach dem Grundstückstausch heraus, dass das erworbene Gelände für Hochwasserschutzmaßnahmen überhaupt nicht geeignet sei, hieß es im Ortsbeirat. Kaskaden wären zwar am Bachlauf wichtig, aber an ganz anderer Stelle.