Wildunfall in Grafschaft Autofahrerin weicht Wildtier auf A61 aus und prallt gegen Mittelschutzplanke

Grafschaft · Am späten Freitagabend ist eine Autofahrerin auf dem Parkplatz Goldene Meile an der A61 in Grafschaft verunfallt, weil sie einem Wildtierausweichen wollte. Die Autobahn musste eine Stunde gesperrt werden.

06.04.2024 , 08:53 Uhr

Eine 48-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Auto, als sie auf der A61 in Grafschaft einem Hasen ausweichen wollte. Foto: Ulrich Felsmann





Von Chantal Dötsch