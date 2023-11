Grafschafter SPD sagt Nein Bedenken gegen 300 Meter hohe Windräder

Es gebe ohnehin noch jede Menge Klärungsbedarf, hatte die wps onshore GmbH auf Nachfrage des General-Anzeigers bereits mitgeteilt. Man befinde sich in einer frühen Projektphase, in der es zunächst darum gehe, die Bürger vor Ort zu informieren, Möglichkeiten der öffentlichen Beteiligung aufzuzeigen und Grundstückseigentümer für das Projekt zu gewinnen, so Projektleiter Maximilian Göttelmann. Nicht nur deswegen wurde auch eine im Vorfeld der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses geplante öffentliche Waldbegehung, bei der die avisierten Standpunkte besucht werden sollten, gar nicht erst angesetzt. Denn der Vorhabenträger hatte der Gemeindeverwaltung zwischenzeitlich mitgeteilt, dass er kleine Standort- und gegebenenfalls auch Anlagenkorrekturen vornehmen möchte. Viel konkreter wurde Bürgermeister Achim Juchem (CDU) in seinen Ausführungen im Umweltausschuss nicht. Nur so viel wurde bekannt: Offensichtlich gibt es seitens der Bundeswehr und ihrem Standort in der Philipp-Freiherr-von-Boeselager-Kaserne in Gelsdorf bereits Reaktionen in Richtung der wpd onshore, die Planungsänderungen notwendig machen könnten.